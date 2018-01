Calcio femminile, il Ravenna Woman ospita la Roma

Torna in campo sabato 27 alle 14.30 il Ravenna Woman che, reduce dall’importante pareggio strappato a tempo scaduto a Mozzanica, chiuderà il girone di andata ospitando al “Massimo Soprani” la Res Roma. Con questo week end si apre quindi una serie di ben cinque scontri diretti per la salvezza consecutivi che vedranno la squadra di Mister Lorenzini affrontare tutte le altre squadre che occupano la metà bassa della classifica. Le prossime avversarie, ottave con 9 punti con due lunghezze di vantaggio sul Ravenna si presentano in romagna reduci da quattro sconfitte consecutive e alla ricerca di punti.

“La Roma è una squadra che gioca benissimo e ha molte ragazze di livello tecnico elevato, anche nel giro della nazionale, guidate da un ottimo allenatore, che l'anno scorso è stato votato come il migliore della Serie A - spiega il nuovo Mister Fausto Lorenzini - Le capitoline stanno bene in campo e sanno l'importanza della partita, quindi verranno certamente qua preparate, anche perché sono abituate a giocare questo tipo di match salvezza. Per questo motivo credo che questa sia forse la partita più difficile di questo ciclo di cinque scontri diretti, anche se sappiamo che ci aspettano tutti impegni egualmente importanti. Abbiamo la consapevolezza di potercela fare e speriamo che il percorso che abbiamo cominciato dia i suoi frutti, sono fiducioso".