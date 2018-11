Calcio femminile, il Ravenna Women affronta il derby Primavera contro il Cesena

Con il campionato di serie B fermo per gli impegni della nazionale femminile, in casa Ravenna Women i riflettori si accendono sul team Primavera, che domenica affronterà il Cesena nel derby valido per la quarta giornata del campionato nazionale Primavera. Entrambe le squadre sono ancora alla ricerca dei primi punti stagionali e chiudono la classifica del girone B con zero punti all'attivo: 2 gare e 2 sconfitte per le giallorosse di mister Foschi, 3 gare e altrettante sconfitte per le bianconere di mister Sanna. Ravenna Women e Cesena si sono affrontate pochi giorni fa in serie B (vittoria per 3 a 1 per capitan Cimatti e compagne) e la settimana prossima (sabato 17) si ritroveranno di nuovo contro per il confronto tra i rispettivi team Under 15.