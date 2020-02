Calcio femminile, il Ravenna Women Cup si presenta con uno stellare "parterre de roi"

Provate a unire i più prestigiosi settori giovanili italiani in rosa, due società calcistiche statunitensi, una francese e, infine, "shakerate" il tutto all’interno di un'incantevole città romagnola, nota per i suoi capolavori artistici e la sua natura. Il risultato non potrà che essere una prelibata specialità sportiva, da fare invidia ai palati più ricercati dei migliori chef stellati. Cosa c’è di meglio, infatti, che vedere talentuose giocatrici in erba darsi sportivamente battaglia in un clima di amicizia e divertimento, all’interno di una splendida città come Ravenna?

Il Ravenna Women Cup vedrà ai nastri di partenza sedici società professioniste di altissimo profilo e precisamente: Juventus, Roma, Inter, Atalanta, Torino, Fiorentina, Sassuolo, Repubblica di San Marino, Cesena, Arezzo, Genoa, Chievo Verona, Romulea la squadra francese del Mulhouse e due team statunitensi. Il torneo è riservato alle ragazze nate dal 1 gennaio 2007 fino al compimento anagrafico dei 10 anni di età. Organizzatore dell'evento, giunto alla quarta edizione, è la società organizzatrice di Futuri Campioni, pronta a far decollare dall’11 al 13 aprile l’entusiasmo di tutti gli sportivi appassionati di calcio giovanile.