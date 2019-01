Calcio femminile, il Ravenna Women fa visita all'Empoli

Archiviata l’amarezza per la prima sconfitta in campionato, il Ravenna Women si prepara a far visita all’Empoli, nel big match della undicesima giornata del campionato nazionale di Serie B. Le giallorosse di Mister Piras sono reduci dalla sconfitta interna contro l’Inter, maturata nei minuti finali, mentre le toscane di mister Pistoiesi sono reduci dalla vittoria ottenuta in casa della Lazio per uno a zero, decisa da un gol di Papaleo nel primo tempo. Un punto divide le due squadre: 22 i punti dell’Empoli, frutto di 7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, 21 punti per il Ravenna, che finora ha collezionato 6 successi, 3 pareggi e una sola sconfitta. Mister Piras dovrà fare ancora a meno dell’infortunata Carrozzi e con molta probabilità riproporrà lo stesso undici titolare sceso in campo contro la capolista.

“Abbiamo voglia di rialzarci subito e archiviare la sconfitta immeritata contro l’Inter – ha dichiarato il difensore del Ravenna Women FC, Alice Greppi – Conosciamo bene il valore dell’Empoli e siamo consce che affronteremo un’altra big, ma daremo il massimo per uscire indenni dal loro campo". Start ore 14.30, domenica 13 gennaio, al centro sportivo “Monteboro” di Empoli.