Calcio femminile, il Ravenna Women rinnova Capitan Cimatti

Dopo lo staff tecnico arriva il primo rinnovo ufficiale in casa giallorossa. Non potevamo non iniziare da lei, dal capitano Simona Cimatti, che indosserà la fascia anche nella stagione 2020/2021. Ormai al suo ottavo anno, Simona è un punto fermo della rosa delle leonesse, il giallorosso per lei è una seconda pelle e lo ha dimostrato in tutti questi anni col suo carisma, i suoi gol e la sua capacità di trascinare le compagne. Con più di 200 gol in carriera Simona si dimostra entusiasta al momento della firma e con tanta voglia di ripartire.

Queste le sue parole: “Sono molto contenta di aver rinnovato ancora una volta con il Ravenna che per me è ormai una seconda famiglia. Sono impaziente di iniziare la nuova stagione visto anche come si è conclusa quella passata. Come è giusto che sia abbiamo obiettivi importanti da raggiungere insieme alle mie compagne e allo staff. Non vedo l’ora di tornare a calpestare l’erba”.