Calcio femminile, l'Inter si aggiudica la Ravenna Women Cup

Dopo la Juventus, l’Inter. Ha solo due anni ma la Ravenna Women Cup, torneo di calcio giovanile organizzati da Futuri Campioni dedicato alla promozione del calcio femminile, vanta già un albo d’oro di assoluto prestigio. Al club bianconero succede l’Inter che, dopo aver vinto il proprio girone di qualificazione (12 le squadre in lizza della categoria Esordienti in rappresentanza delle società di Serie A e Serie B Femminile e delle Scuole alcio), nel girone finale ha sconfitto il Roskilde Team, formazione danese, per 3-0, le campionesse in carica della Juventus per 1-0 e ha pareggiato con lo Sparta Praga per 1-1.

Dietro alle nerazzurre di mister Paolo Pasini si sono piazzate nell’ordine le ceche, le danesi e le bianconere. Tutte le partite della manifestazione si sono giocate a Fosso Ghiaia. Nella domenica di Pasqua tutte le compagini hanno partecipato alla Messa Pasquale alla Basilica di Santa Apollinare in Classe. Chiuso questo torneo, Futuri Campioni sta completando ora l’organizzazione per il prossimo evento in cartellone: la terza edizione della Ravenna European Cup, per squadre della categoria Giovanissimi, dedicata all’integrazione europea, in programma in tutta la provincia dal 28 aprile all’1 maggio: 32 le formazioni iscritte provenienti da 22 nazioni del continente.