Calcio femminile, le Women impegnate nella difficile trasferta a Tavagnacco

Terminata la pausa dedicata alle nazionali torna in campo il Ravenna Woman, impegnato sabato alle 15 nella difficile trasferta di Tavagnacco. Dopo i pesanti passivi incassati in casa contro il Brescia per 1-4 e a Firenze per 3-0, le biancorosse sono attese da un’altra partita complicata, visto che affrontano la formazione terza in classifica, reduce tra l’altro da tre successi consecutivi. Nel match di andata a San Zaccaria le friulane furono travolgenti e si imposero per 1-5, ma la squadra romagnola ha trovato rispetto ad allora un nuovo equilibrio e cercherà di portare a casa un risultato positivo per dare seguito alle buone, seppur non prolifiche in termini di punti, prestazioni offerte nelle ultime partite. Calcio d'inizio del match alle ore 15 al Comunale di via Tolmezzo a Tavagnacco. Arbitro dell'incontro sarà Kevin Bonacina di Bergamo, assistito da Marco Bellomo e Andrea Alex Sciortino di Udine. Queste le altre partite della giornata: Empoli-Agsm Verona, Juventus-Brescia, Chievo-Fiorentina, Res Roma-Pink Bari, Atalanta Mozzanica-Sassuolo.