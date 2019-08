Calcio femminile, Miriam Picchi vestirà la prossima stagione in giallorosso

La centrocampista classe 1997 con caratteristiche offensive proviene da un’ottima stagione con la maglia biancoceleste della S.S. Lazio collezionando 22 presenze coronate da 1 gol. Un passato importante quello di Miriam che la vede impegnata per 54 partite, segnando 3 gol, con la maglia della Res Roma nel campionato di Serie A nel triennio 2015/2018. Da evidenziare anche, nel 2016 la convocazione in U19 per le qualificazioni all’europeo di categoria.

Alla firma del contratto la neo giallorossa si dice pronta a dare il massimo per aiutare la squadra e per raggiungere gli obiettivi che la società si è posta. Aggiunge poi: “ Sono molto grata per l’interesse dimostrato nei miei confronti, mi ha convinto fin da subito il progetto che mi è stato proposto. È un progetto ambizioso e spero di poter vincere il più possibile insieme alle mie nuove compagne.

