Calcio femminile, niente da fare per le biancorosse nella trasferta fiorentina

Termina con un netto 4-0 in favore delle campionesse d’Italia in carica la trasferta a Firenze del Ravenna Woman, che viene travolto nel primo tempo delle arrembanti viola che sbloccano il risultato grazie a un rigore e in mezzora chiudono la partita. Le padrone di casa ritrovano il contributo di Parisi e si mettono alle spalle le ultime due sconfitte senza lasciare scampo alle ragazze biancorosse, che nel finale di partita fanno vedere qualche buona cosa, ma non riescono a evitare una rotonda sconfitta.

Primo tempo: la Fiorentina entra in campo con gli occhi della tigre e schiaccia subito nella propria metà campo le ospiti, colpendo subito un palo con Bonetti. Nel primo quarto d’ora le viola si fanno ancora vedere in avanti con Mauro e Parisi, ma sbloccano il risultato solo su calcio di rigore al 19’, quando Linari realizza il penalty assegnato dall’arbitro a seguito di un fallo di mano di Manieri. Adami sfiora il raddoppio ma coglie il secondo legno per le padrone di casa, ma il raddoppio arriva comunque già al 26’ grazie a Mauro, che batte Guidi con precisione sfruttando un bel cross di Caccamo. Il Ravenna Woman prova a reagire e al 32’ Pugnali di testa sfiora il gol che riaprirebbe la partita, ma la sua conclusione è respinta sulla linea di porta. Quattro minuti più tardi arriva invece la rete che chiude la partita per la Fiorentina, con Mauro bravissima a colpire al volo dal limite e realizzare il 3-0 con cui le squadre tornano negli spogliatoi.

Secondo tempo: in avvio di ripresa le padrone di casa cercano di controllare il match, ma pian piano il Ravenna guadagna campo alla ricerca del gol della bandiera. Non arrivano grosse occasioni fino agli ultimi minuti, quando le biancorosse si lanciano all’assalto e con Pittaccio colpiscono a loro volta un palo all’85’. Anche Pugnali prova più volte a trovare la rete, ma Fedele vince la battaglia personale e mantiene imbattuta la sua porta, prima che negli ultimi secondi del recupero Bonetti arrotondi il risultato con il gol del definitivo 4-0.

Fiorentina Women’s – Ravenna Woman 4-0

Fiorentina: Fedele; Linari, Daniel, Tortelli, Parisi (64′ Zazzera), Adami, Carissimi, Guagni (50′ Einarsdottir), Bonetti, Mauro (79′ Vigilucci), Caccamo. A disp.: Ohrstrom, Zazzera, Corazzi, Rinaldi, Bartoli. All.: Fattori – Cincotta.

Ravenna: Guidi; Manieri, Alunno, Tucceri, Casadio; Errico, Filippi; Barbaresi (73′ Burbassi), Principi (76′ Quadrelli), Baldini (46′ Pittaccio); Pugnali. A disp.: Cicci, Carrozzi, Campesi. All.: Rizzo.

Reti: 19′ rig. Linari, 26′ e 36′ Mauro, 90′+2 Bonetti

Amm.: Tortelli.

Arbitro: Silvio Torreggiani di Civitavecchia. Assistenti: Ylenia Di Milta di Pistoia e Diletta Cucciniello di Arezzo.