Calcio femminile, nuovo direttore generale per il Ravenna Women: è Elio Sollima

Il Ravenna Women FC ha affidato l’incarico di direttore generale ad Elio Sollima. Veterano del calcio femminile della zona con vent’anni di attività nel settore. Sollima è il primo nuovo acquisto del club giallorosso che vuole approfittare della pausa estiva per rinnovare l’organico dirigenziale. "Mi sono messo in contatto con il presidente Gasperoni recentemente e il progetto rivoluzionario e appassionante che ha in mente mi ha spinto ad accettare con entusiasmo questa collaborazione", dice

I buoni propositi per la prossima stagione sono tanti, tra cui la valorizzazione del centro sportivo “M. Soprani”, il consolidamento della parte organizzativa e un’attenzione particolare per lo sviluppo del Settore Giovanile: "Col presidente Gasperoni condividiamo la stessa idea di un settore giovanile sviluppato da cui partire per forgiare le atlete del futuro. È un progetto che affrontato con dedizione e professionalità permetterà di fare grossi passi in avanti ”.

Il presidente del Ravenna Women FC Samuel Gasperoni è soddisfatto di questa nuova collaborazione ed è sicuro possa trattarsi del primo tassello per costruire una struttura sempre più organizzata e professionale che miri a diventare un’eccellenza regionale: "La nostra società per crescere ha bisogno di una persona seria, puntuale ed organizzata, una figura che viva e conosca bene il nostro territorio. Elio soddisfa questo profilo. Condividiamo la stessa linea di pensiero di sviluppo del calcio territoriale. Pertanto l’obiettivo principale è quello di organizzare una struttura seria e competitiva che permetta al Ravenna Women FC di essere riconosciuto come il club di riferimento del calcio femminile della zona".