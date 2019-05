Calcio femminile, pari con l'Empoli: il Ravenna chiude terzo in classifica

Nell’ultima gara del campionato di serie B femminile 2018/19 le leonesse hanno ospitato al “Soprani” le rivali dell’Empoli Ladies, con cui hanno lottato a distanza fino alla settimana scorsa per provare a raggiungere la seconda posizione. La partita è molto equilibrata e combattuta fin dai primi minuti, con le due squadre che giocano con orgoglio e determinazione nonostante qualsiasi risultato sarebbe ininfluente per la classifica. Al 15’ prima occasione nitida per il Ravenna con Burbassi che timbra il palo esterno di Lugli. Al 26’ la barriera azzurra ribatte un insidioso colpo di testa di Filippi, sulla palla arriva decisa Giovagnoli, ma ancora una volta è attenta la retroguardia ospite a sventare il pericolo. Alla mezzora Burbassi colpisce un altro legno: la sua conclusione dalla distanza intercetta la traversa e si spegne sul fondo. Al 37’ le toscane provano a sfruttare una punizione, ma Papaleo sparacchia a lato dalla porta. Tre giri di orologio e arriva un altro calcio piazzato per l’Empoli, ma Copetti risponde presente al tentativo avversario. Chiudono la prima fase di gioco in attacco le romagnole, con Filippi che impegna Lugli, senza sbloccare il risultato. Come invece riesce a fare a due minuti dalla ripresa quando, insaccando il corner di Cimatti, porta il Ravenna in vantaggio. L’Empoli prova a reagire ma al 64’ arriva il raddoppio ravennate con un golazo di Montecucco: traversone di Bouby respinto dal portiere toscano, Filippi scivola e sulla sfera arriva il numero 10 giallorosso che con un pallonetto si merita gli applausi del “Soprani”. L’Empoli però riesce ad accorciare le distanze con Papaleo che al 74’ prima si procura e poi trasforma un penalty. E due minuti ancora il 9 dell’Empoli batte Copetti deviando in rete l’assist di Cotrer, riequilibrando così i conti. Termina quindi con un pareggio con due gol a testa l’ultima partita stagionale del Ravenna Women FC, che chiude così la stagione al terzo posto della classifica finale con un bottino di 44 punti.