Calcio femminile, per le biancorosse tutto in una partita per guadagnarsi gli spareggi

È un Ravenna Woman ancora invischiato nella corsa alla salvezza quello che si presenta all’ultima giornata, sabato alle 15, sul campo della Res Roma. Le biancorosse hanno bisogno di un punto per tenere alle spalle il Pink Bari, che ospiterà il Sassuolo, già sicuro degli spareggi e ancora in corsa per la salvezza diretta proprio con i capitolini. Alla Res Roma non basta un punto per tenere le nero-verdi alle spalle e conquistarsi la salvezza diretta, e per questo la trasferta si presenta ostica per le ragazze ravennati.

Nel match di andata le capitoline espugnarono il campo di San Zaccaria grazie a un dubbio rigore negli ultimi minuti, ma il Ravenna dimostrò di potersela giocare alla pari. Per accedere agli spareggi con le formazioni di Serie B le biancorosse devono almeno pareggiare, oppure sperare che il Bari non ottenga bottino pieno contro il Sassuolo. Arbitro dell’incontro sarà Cosimo Delli Carpini di Isernia, assistito da Marco Bosco e Michelangelo Potenza di Roma 2.