Calcio femminile, Ravenna Woman strappa un punto al Mozzanica

È un Ravenna Woman che dimostra una grande capacità di reazione, al netto di una prestazione non delle più brillanti, quello che strappa nel finale di partita un punto sul difficile campo del Mozzanica. Sotto di due reti a 5’ le ragazze del neo tecnico Lorenzini trovano il modo di pareggiare nel recupero con Pugnali, conquistando così un risultato davvero importantissimo contro un’avversaria di spessore. Con la contemporanea sconfitta dell’Empoli tra l’altro, il Ravenna aggancia le toscane a quota 7 punti. Al termine dell’incontro Mister Lorenzini ha spiegato: “Sono molto contento per il risultato e per la forza mentale dimostrata nel rimontare, mentre sono meno contento del gioco espresso e di alcune situazioni che andremo a rivedere in settimana. Torniamo a casa con un punto che fa morale, ma soprattutto con tanti spunti su cui lavorare nei prossimi giorni, approfittando anche della settimana di sosta che ci attende".



Primo tempo: il Ravenna Woman si presenta al fischio d’inizio con una nuova soluzione tattica, il 3-5-2, e non corre particolari pericoli nel corso della prima frazione. La partita scorre senza particolari sussulti con entrambe le compagini ben schierate in campo, ma poco capaci di cerare grattacapi alle difese avversarie. Nel finale Carrozzi trova lo spazio per tirare da fuori su una ribattuta ma calcia alto, mentre Mendes sfiora il palo con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Le squadre tornano quindi negli spogliatoi con il punteggio fermo più che giustamente sullo 0-0.

Secondo tempo: in apertura di ripresa le padrone di casa trovano subito il gol su una disattenzione della difesa ravennate e si portano sull’1-0 con Mendes. Il gol apre gli spazi al Mozzanica che sfrutta la larghezza del terreno di gioco di casa e si rende ancora molto pericoloso in ripartenza. Al 67’ arriva il raddoppio di Stracchi che sembra chiudere i giochi, mentre il Ravenna non riesce a creare troppi grattacapi alla difesa bergamasca. All’86 però Quadrelli riapre i giochi e la grinta delle ragazze biancorosse esce tutta nel recupero, quando il gol di Pugnali regala un ormai insperato punto al Ravenna Woman.

Il tabellino

Mozzanica: 31 Thalmann, 21 Motta, 3 Ledri, 4 Stracchi, 5 Piacezzi, 16 Rizzon, 15 Baldi (58’ 22 Monterubbiano), 19 Re, 18 Mendes, 14 Fusarpoli (77’ 8 Alborghetti), 11 Pirone. A disp.: 95 Salvi, 16 Rizza. All.: Garavaglia.

Ravenna Woman: 24 Guidi, 3 Alunno, 27 Tucceri, 21 Manieri, 11 Pittaccio (71’ 92 Barbaresi), 6 Carrozzi (51’ 18 Campesi), 17 Filippi, 22 Errico, 16 Casadio (82’ 23 Quadrelli), 7 Baldini, 8 Pugnali. A disp.: 1 Tampieri, 2 Cuciniello, 4 Muratori, 5 Costantino. All.: Lorenzini.

Reti: 48’ Mendes, 67’ Stracchi, 86’ Quadrelli, 94’ Pugnali.

Arbitro: Christophe Barnasse di Aosta; assistenti: Torcasio di Chiari e Picciolo di Brescia.