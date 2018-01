Calcio femminile, Ravenna Women: il nuovo allenatore sarà il ds Fausto Lorenzini

Sarà Fausto Lorenzini, assistito ancora da Andrea Rizzo, il nuovo allenatore del Ravenna Woman. Considerando il momento della stagione, la società ha scelto la soluzione interna puntando sull’esperienza del proprio direttore sportivo, che a differenza di altri conosce già il gruppo delle ragazze e che già in altre occasioni ha brillantemente svolto il ruolo di allenatore. Il nuovo tecnico ha già preso in mano la squadra alla ripresa degli allenamenti nel corso della settimana passata e sta lavorando in vista del primo impegno dopo la pausa, sabato prossimo in casa del Mozzanica.