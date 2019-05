Calcio femminile, Ravenna Women saluta il D.S. Scardicchio

La società Ravenna Women FC comunica che con il termine della stagione è arrivato alla naturale conclusione il rapporto con il direttore sportivo Artemio Scardicchio. Ad Artemio va il sentito ringraziamento del Presidente e di tutta la dirigenza per il lavoro svolto con estrema professionalità nella stagione che ha visto le giallorosse sfiorare una promozione in serie A che a inizio stagione poteva rappresentare niente più che un sogno. Da Scardicchio arriva un saluto e un sentito ringraziamento alla società: "E’ stata una stagione da 9 in pagella, dove siamo ripartiti a luglio da sole 3 ragazze e abbiamo ricostruito un gruppo fantastico, in estate pensare che avremmo lottato per la serie A era impensabile. Ci tengo a ringraziare la nuova dirigenza che ci ha dato questa possibilità, il tecnico Piras, e tutte le ragazze che dalla prima all’ultima sono state delle atlete perfette. Un pensiero va anche a Martino, Laura e tutte le ragazze della primavera che hanno concluso la stagione in crescendo".