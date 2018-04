Calcio femminile, trasferta proibitiva dalla capolista per le biancorosse

Dopo lo sfortunato pareggio casalingo contro il Chievo, il Ravenna Woman è atteso sabato alle 15 dalla proibitiva trasferta contro la Juventus. Le vittorie di Sassuolo ed Empoli nel turno passato hanno complicato la lotta per non retrocedere, con le biancorosse che mantengono due punti di vantaggio sulle emiliane, che hanno raggiunto il Pink Bari, e 4 sulle toscane. La Juventus, dopo aver dominato la stagione, è incappata in due sconfitte consecutive con il Brescia e a Firenze, che hanno rimesso in gioco la corsa allo scudetto, nonostante le bianconere mantengano la vetta grazie alla differenza reti. Per questo la sfida di Vinovo si presenta ancora più difficile del previsto, visto che le padrone di casa saranno certamente in cerca di riscatto e vorranno a tutti i costi ripetere il risultato dell’andata, quando il Ravenna incassò un netto 0-5 casalingo, pur non sfigurando nel corso della prima frazione di gioco.

“C’è amarezza per il risultato contro il Chievo – spiega Mister Rizzo –, perché abbiamo disputato una discreta partita e creato buone occasioni. Purtroppo abbiamo interpretato male l’azione del pareggio, forse anche a causa di un calo di concentrazione dopo essere rimasti con l’uomo in più. Quella di Torino sarà un match proibitivo, ma si tratta pur sempre di una partita di calcio e, come abbiamo visto anche ad alti livelli, nulla in questo sport è mai deciso in partenza". Arbitro dell’incontro sarà Martina Molinaro di Lamezia Terme, assistenti Angelo Di Stefano e Davide Crispino di Torino.