Calcio, Giacomo Nigretti è un nuovo giocatore del Ravenna

Giacomo Nigretti è un nuovo giocatore del Ravenna FC. Venerdì è stato raggiunto l’accordo per il tesseramento dell’esterno destro classe ’99 che firma un contratto fino al 30 giugno 2021 e da lunedì sarà regolarmente a disposizione di Luciano Foschi per il raduno. Il giocatore cresciuto nel vivaio dell’Hellas Verona ha vissuto l’ultima stagione da protagonista con la maglia del Forlì, collezionando 33 presenze impreziosite da due marcature e mettendosi in evidenza come uno degli esterni più promettenti della categoria, disimpegnandosi sulla destra con qualità offensive e propositive.

Le prime parole in giallorosso del ragazzo fanno trasparire una certa ambizione: “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Ci si prospetta davanti un campionato avvincente con un girone avvincente e spero di riuscire a vivere una stagione assolutamente positiva sia a livello di squadra che personale. Conoscevo Ronchi e Sabba e mi hanno parlato benissimo dell’ambiente, quindi la scelta è stata semplice":

Venerdì sono arrivate le firme a sancire nero su bianco anche il rinnovo contrattuale di Matteo Ronchi fino al 30 giugno 2021. Per il difensore riminese di nascita ma ormai ravennate d’adozione un contratto biennale che porterà a 4 le sue stagioni in maglia giallorossa, un ottimo traguardo che ha fruttato a Matteo 49 presenze con 4 marcature. Alfiere della difesa giallorossa, dove ha saputo disimpegnarsi senza problemi sia come centrale che come esterno della difesa a tre, il ragazzo è sicuramente soddisfatto della fiducia conquistata sul campo: “Sono molto contento di questo rinnovo contrattuale, Ravenna era sicuramente la mia prima scelta come avevo detto anche a fine stagione al mio procuratore. In questi due anni mi sono affezionato alla città, alla maglia e alla tifoseria. Devo fare un ringraziamento speciale a Presidente, Direttore e Mister che hanno avuto fiducia in me nella scorsa stagione quando mi sono presentato senza contratto e non valorizzato, hanno creduto ed investito su di me. Conosco la società, la piazza e voglio ripagare questa fiducia onorando in campo questi colori".