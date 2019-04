Calcio, 'Giornata Giallorossa' per il derby Ravenna-Imola

Ravenna – Imolese non può essere una partita come le altre, una rivalità che ha contraddistinto le ultime stagioni, dalla lotta per la promozione con il fantastico goal di capitan Lelj al Galli che ha lanciato i giallorossi nel ritorno in serie C fino alle sfide di questa stagione, con l’approdo anche dei rossoblu tra i professionisti dopo il ripescaggio della scorsa estate.

Domenica al Benelli (fischio d’inizio ore 15) si affronteranno le due grandi sorprese del girone, in una sfida che sarà il gustoso antipasto degli imminenti playoff. La società giallorossa per l’occasione ha indetto la Giornata Giallorossa, un invito a tutti i ravennati, tifosi e non, a venire allo stadio per festeggiare questa grande stagione e spingere la squadra di Foschi a una vittoria che potrebbe garantirle una posizione ancora migliore nella post season.