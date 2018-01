Calcio giovanile, a Porto Fuori è andato in scena il Torneo Acquae 2018

Domenica, nella cornice degli efficientissimi impianti dell' "Acquae Sport Center" di Porto Fuori, si è svolto il "Torneo Acquae 2018". Un'intera giornata di calcio per la categoria "Pulcini 2008", che ha visto scendere in campo, otto diverse formazioni della provincia di Ravenna. Oltre alla locale compagine dell'A.S.D. Porto Fuori Calcio, si sono affrontate la Pol. Endas Manlio Monti Ravenna, l'A.S.D. Savio Calcio, l'A.S.D. Azzurra Ravenna, l'U.S. Russi, l'A.C. Solarolo A.S.D. e le due Polisportive lughesi del Sant'Anna e del Quartiere Stuoie. Le formazioni di Lugo, allenate rispettivamente dai mister Francesco e Devis, hanno onorato l'impegno partecipando alla manifestazione con entusiasmo. Il torneo è stata una bella occasione, per tutti i giovani atleti, per riscaldare i muscoli, mettendosi in mostra, dopo la pausa natalizia, per la prossima ripresa del campionato.