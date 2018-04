Calcio giovanile, a settembre torna la "Ravenna Top Cup": a sfidarsi 78 squadre

E' già iniziato il conto alla rovescia alla quarta edizione della "Ravenna Top Cup", il torneo giovanile internazionale di calcio più grande in Europa. Ai nastri di partenza nell’edizione 2018, pronti a giocarsi il successo finale ed a succedere così nell’albo d’oro a Juventus, Inter e Milan, saranno ben 78 squadre, tra le quali quasi tutte le società professionistiche italiane, tanti club stranieri e numerose scuole calcio dilettantistiche sparse per lo stivale. Le 78 squadre verranno suddivise in 13 giorni da 6 ed i primi tre giorni di gara serviranno a decretare chi si qualificherà alla fase successiva. Dopodiché le prime 32 classificate accederanno ai Sedicesimi di Finale, a seguire ottavi e quarti, mentre martedì 11 settembre allo Stadio Benelli ci sarà la giornata conclusiva con le seminali, la finale e le varie premiazioni.