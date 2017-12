Calcio giovanile, il 13enne Nicola Luce passa dal Faenza alla Spal

Il portiere Nicola Luce, 13 anni, punto di forza della formazione Giovanissimi 2004 del Faenza calcio, è passato alla Spal dove raggiunge l’attaccante Giacomo Bosio, che si era trasferito in estate alla compagine estense. Il passaggio al settore giovanile della società professionistica di Ferrara di serie A, è motivo di orgoglio per il Faenza calcio e per il lavoro svolto dai tecnici manfredi. “Tutto il Faenza calcio fa un grande in bocca al lupo a Nicola Luce – dice il direttore sportivo Nicola Cavina– Il nostro obiettivo è di far crescere giocatori per la nostra prima squadra, ma quando una società professionistica è interessata a un nostro giocatore siamo i primi a esserne orgogliosi ed a creare i presupposti per il trasferimento”. Luce ha dimostrato volontà di applicarsi e migliorare oltre a indubbie doti tecniche. Nella Spal di A è protagonista l’attaccante Sergio Floccari, che ha un passato nel Faenza calcio, stagione 2001-2002 (33 partite e 10 gol).