Calcio, Giuseppe Giovinco del Ravenna intervistato da Al Arabyia

Giuseppe Giovinco intervistato da Al Arabyia. Alle prese con il recupero dall’infortunio che, dopo un avvio stellare, ha temporaneamente bloccato Giuseppe Giovinco, la punta giallorossa è stata protagonista nella giornata di venerdì di un servizio per la televisione Al Arabiya, emittente degli Emirati Arabi. Il servizio, che nasce dalla volontà di cercare di stimolare lo sviluppo del calcio nel paese mediorientale, spazia dall’esperienza di Giuseppe nel Ravenna, al rapporto con il fratello Sebastian che gioca nel Al-Hilal, prossimo alla semifinale della Champions League Asiatica.

A tirare le redini del tutto il giornalista egiziano Rifaat Al Nagar, una vera istituzione nel campo, con ben dieci mondiali seguiti come inviato ed il piacere di avere intervistato, fra gli, altri fuoriclasse come Van Basten, Falcao, Maradona. Una bella vetrina sia per Giovinco, ma anche per tutta la squadra, alla luce del seguito della emittente araba che conta un bacino di utenza di circa 250 milioni di spettatori. Chissà che l’intervista non sia di buon auspicio per la carriera di Giuseppe, che tutti i giallorossi auspicano di rivedere quanto prima sul campo da gioco per continuare sul percorso tracciato nelle prime 7 gare dalla bellezza di 4 gol e 2 assist.