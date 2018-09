Calcio, gli arbitri lughesi si riuniscono in vista dell'inizio del Campionato

E' partita ufficialmente la nuova stagione per arbitri e osservatori della sezione di Lugo a disposizione dell’Organo Tecnico Sezionale presso il centro sportivo comunale “Ermes Muccinelli”. Da sempre il raduno ha una grande importanza sia dal punto di vista della formazione sia da quello associativo, essendo il primo incontro ufficiale che segna l'inizio della stagione sportiva per i 62 arbitri lughesi.

Una giornata nella quale gli arbitri e gli assistenti si sono cimentati nelle consuete prove atletiche sotto la guida del preparatore Jonni Sangiorgi. A seguire, è stato il presidente Cristian Zanzi a rivolgersi ai fischietti lughesi direttamente sul terreno di gioco curando tecnica e indicazioni sulla direzione di gara. Nel pomeriggio si è passati in aula: ampio spazio alle disposizioni stagionali e allo studio del regolamento mediante filmati e slide esplicative per arbitri, assistenti e osservatori che durante la stagione formeranno e valuteranno i giovani associati direttamente sui campi di calcio. I lavori si sono conclusi con il saluto ed il ringraziamento del Presidente ai presenti ricordando che sta per iniziare il nuovo corso gratuito per diventare arbitri, che avrà come testimonial sezionale Davide Arace, arbitro neo promosso nel calcio professionistico di Serie C.