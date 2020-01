Calcio, grande colpo del Ravenna: ufficiale l'arrivo di Mokulu

Si è conclusa positivamente la trattativa del Ravenna Fc per l’arrivo in giallorosso di Benjamin Tende Mokulu, che arriva a titolo temporaneo dal Padova Calcio fino al termine della stagione corrente. Il giocatore belga di origini congolesi ha un curriculum sportivo che parla da sé: 115 presenze nella Jupiler Pro League (Serie a Belga), 106 in serie B ed anche 4 in Ligue 1. Benjamin, che indosserà la maglia numero 18 andrà a completare il parco attaccanti giallorosso portando esperienza e fisicità. Sosterrà a Glorie nel pomeriggio il primo allenamento con i compagni, tra i quali William Jidayi con cui ha condiviso l’avventura playoff di serie B ad Avellino nella stagione 2015/16.