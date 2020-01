Calcio, grande rimonta della Beretti nel weekend delle giovanili giallorosse

Il weekend delle giovanili giallorosse si è aperto con la grande rimonta della Beretti di Ottaviani, che dopo essere andata al riposo sotto di due reti contro il Fano è rientrata dagli spogliatoi con un altro piglio e grazie alle reti di Maltoni e Bezzi ha conquistato un meritato pareggio. Procede a gonfie vele la marcia dell’Under 17, che mette sul giusto binario la gara già nel primo tempo con la doppietta di Mascanzoni. Nella ripresa la marcatura di Caruso chiude la contesa. Inatteso stop a Fermo dell’Under 16 che non riesce portare a casa punti, la rete di Vittori al minuto 82 rende solo meno amara la trasferta, giallorossi ora quarti i classifica. Zero punti anche per l’Under 15 che non riesce ad agganciare l’Arezzo in classifica. Ospiti cinici che con una rete per tempo allungano in classifica.

Beretti

RAVENNA FC – FANO 2-2 (57’ Maltoni, 80’ Bezzi)

Ravenna FC: Salvatori, Baccarini, Dradi, Rapanaro (73’ Minieri), Gordini, Stellacci, Bezzi, Maltoni, Frisari (65’ Iadevaio), Fiorani, Tomasi (46’ Rechicchi)

A disposizione: Antonini, Angelini, Battistini, Sanchez, Sarti. Allenatore: Marcello Ottaviani

Nazionali Under 17

RAVENNA FC – AREZZO 3-1 (15pt, 30pt Mascanzoni, 34st Caruso)

RAVENNA FC: Catalano (25pt Antonini), Battistini, Guerra, Vultaggio, Castelli, De Ioris (38st Ghirardini), Bucci (38st Shepetja), Santomauro (38st Laghi), Mascanzoni (38st Chamic), Prati (23st Angelini), Del Fiore (23st Caruso)

A disposizione: Farnedi. Allenatore Claudio Treggia

Nazionali Under 16

FERMANA – RAVENNA FC 3-1 (82’ Vittori)

RAVENNA FC: Basti, Sarra (46’ Pansini), Simoncelli (77’ Montanari L.), Marangon (41’ Andreani), Bezzi, Boccali, Brigliadori, Saluce (55’ Sabbadini), Mazzavillani (55’ Iacchetta), Caniato, Vittori

A disposizione: Montanari N. Ciani. Allenatore Stefano Cassani

Nazionali Under 15

RAVENNA FC - AREZZO 0-2

RAVENNA FC: Billi, Carrozzo F. (Campana), Fantinuoli, Siboni, Minguzzi, Casadei, Passanisi (Fomete), Correnti (Calandrini), Vinci (Pizzardi), Simoni, Guidi

A disposizione: Miserocchi, Ravaglia, Carrozzo A., Leone, Pizzardi, Tampieri. Allenatore: Mattia Casadio

Nazionali Under 14

Rinviata per impraticabilità del campo