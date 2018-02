Calcio, i giallorossi all’Euganeo sfidano la capolista Padova

È una trasferta proibitiva quella che attende il Ravenna Fc, che sabato pomeriggio alle 16.30 sarà ospite della capolista Padova allo stadio “Euganeo”. I prossimi avversari, che tra le mura amiche in questa stagione hanno sempre portato a casa un risultato utile, sono da qualche giornata ormai in fuga alla testa del Girone B con 9 lunghezze di vantaggio sul FeralpiSalò. I giallorossi, fermi a 23 punti in coabitazione con il Santarcangelo, si presentano al match in piena emergenza dopo che l’incontro di settimana scorsa con il Fano, oltre che la beffa del risultato negativo, ha lasciato in eredità anche quattro pesanti assenze. Ai due squalificati Venturini e De Sena, si sono infatti aggiunti gli infortuni di Broso e Papa, mentre Capitanio si è allenato a parte per tutta la settimana e sarà disponibile solo per la panchina.

Mister Antonioli introduce il match: “Prima di tutto voglio fare i complimenti al Padova che ha lavorato benissimo su tutti i fronti, e al suo Ds, perché non è facile, pur avendo una squadra fortissima, portare a casa dei risultati così positivi. Noi ci presentiamo abbastanza in emergenza, ma sicuramente non andiamo là già sconfitti e sono sicuro che i ragazzi daranno tutto per ottenere il miglior risultato possibile. Può essere che Costantini faccia il suo debutto perché assieme ad Amedeo Ballardini è il giocatore che ha le caratteristiche per darci la profondità giusta nelle ripartenze e provare ad allungare il Padova. Non ci saranno comunque stravolgimenti tattici perché al di là del risultato nella partita contro il Fano finché abbiamo giocato in parità numerica avevamo condotto il gioco nel migliore dei modi. La forza del gruppo, che in questa è sempre stata decisiva per noi, può essere il fattore che ci permette di sopperire con l’intensità e la voglia alle assenze. Certamente in questa sfida non mancheranno gli stimoli, anche perché abbiamo bisogno di recuperare in classifica i punti persi settimana scorsa. Non sarà facile, ma a volte i risultati a sorpresa capitano a tutti i livelli". La terna arbitrale Arbitro dell’incontro sarà Alberto Santoro di Messina, assistito da Dario Garzelli di Livorno e Davide Meocci di Siena.

L’elenco dei convocati

Portieri: Gallinetta, Venturi.

Difensori: Barzaghi, Capitanio, Ierardi, Lelj, Magrini, Ronchi, Rossi, Venturini, Scatozza (21)

Centrocampisti: A. Ballardini, Cenci, Maleh, Piccoli, Sabba, Selleri.

Attaccanti: De Sena, Maistrello, Marzeglia, Costantini.