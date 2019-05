Calcio, i risultati dei quarti di finale del Campionato amatoriale Csi Ravenna

Si sono disputate sabato le prime gare dei quarti di finale della 40esima edizione del campionato di calcio amatoriale, organizzato dal Centro Sportivo Italiano di Ravenna. I playoff, disputati sotto la pioggia che ha caratterizzato l’intera giornata, ha visto il Marina Amatori, fresco vincitore della “regular season”, avere ragione del Bertolt Brecht Russi con il classico risultato di 2-0, confermando la striscia positiva di vittorie consecutive. La Bassa, in quel di Savarna, si è imposta sulla Stella Azzurra per 4-2, ribadendo il pronostico che la vedeva favorita, dopo il buon secondo posto ottenuto nel girone unico.

Il quadro, per definire le altre due semifinaliste, si completerà con le gare: Punta Marina - US Villanova (a Punta Marina lunedì 20 maggio ore 20.45) e Reno Sant'Alberto - Camerlona (a Sant’Alberto martedì 21 maggio ore 21.00). Nelle gare dei playout i Melardot FC, dopo aver sfiorato la qualificazione ai playoff, hanno sconfitto il Mosaico con il perentorio risultato di 4-1, mentre il Rajax, nonostante il sofferto pareggio con l’AC Villanova per 2-2, ha ottenuto l’accesso alla semifinale, in virtù del miglior piazzamento nella classifica finale del girone unico. Le altre gare vedranno affrontarsi Savio Calcio e Hacker FC (a Savio di Cervia lunedì 20 maggio ore 20.45) e SS Redentore e Or.Sa Olimpia (a Camerlona lunedì 20 maggio ore 20.45).

