Calcio, i risultati del weekend della Rfc Academy

Il weekend della Rfc Academy vede le squadre giallorosse impegnate in un triplice confronto contro i pari età del San Marino. Impatta in estremis l’under 17 di Treggia, che trova con il neo entrato Caruso un pareggio tutto sommato giusto per quanto visto in campo. Con questo risultato il Ravenna non riesce a sfruttare il passo falso del Pontedera e rimane al quarto posto in classifica.

Successo rotondo per l’under 16 che nel primo tempo non riesce a sfondare la difesa rocciosa del San Marino, che cede però nella ripresa alla tripletta di Brigliadori che colpisce per tre volte in 20 minuti; arrotonda su rigore Sabbadini. Giallorossi mantengono la seconda posizione ad un solo punto dalla capolista Fano. Un bel successo in trasferta anche per l’under 15 che espugna il comunale di San Marino, regolando gli avversari con una marcatura per tempo. Un successo che vale il sorpasso sulla Pistoiese ed il temporaneo 5° posto in classifica.

Beretti

CAMPIONATO FERMO

Nazionali Under 17

SAN MARINO – RAVENNA FC 1-1 (42st Caruso)

RAVENNA FC: Catalano, Castelli (33st Bucci), Guerra, Baccarini, Vultaggio, Angelini (24st Laghi), De Joris, Santomauro, Mascanzoni, Prati, Del Fiore (19st Caruso) A disposizione: Antonini, Shepetja, Battistini, Chamic, Ghirardini, Lamia. Allenatore Claudio Treggia

Nazionali Under 16

RAVENNA FC – SAN MARINO 4-0 (44’ 56’ 64’ Brigliadori, 78’ Sabbadini rig.)

RAVENNA FC: Basti, Sarra (60’ Vergani), Simoncelli (66’ Montanari L.), Marangon (41’ Caniato), Bezzi, Boccali, Iachetta (41’ Brigliadori), Saluce (60’ Sabbadini), Mazzavillani (73’ Montanari N.), Andreani, Vittori. A disposizione: Filipponi, Tesselli. Allenatore Stefano Cassani

Nazionali Under 15

SAN MARINO – RAVENNA FC 0-2

RAVENNA FC: Billi, Scicchitano, Fomete (Pizzardi), Siboni, Minguzzi, Casadei, Passanisi (Padoan), Carozzo A. (Correnti), Vinci (Campana), Simoni (Calandrini), Guidi. A disposizione: Miserocchi, Fantinuoli, Carrozzo F., Leone Allenatore: Ivan Babini

Nazionali Under 14

CAMPIONATO FERMO