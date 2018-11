Calcio, i risultati del weekend di Rfc Academy: la Beretti batte il Feralpisalò

Il Ravenna Football Club ha diffuso i risultati delle partite del weekend delle sue squadre.

MASCHILE

Beretti

Ravenna FC – Feralpisalò 1-0 (Ghinassi)

Beretti che inverte la tendenza negativa delle ultime partite e con una prestazione di grande cuore conquista la prima vittoria stagionale. La rete decisiva arriva da Ghinassi che con un bolide dalla distanza trafigge il portiere gardesano.

RAVENNA FC: Sangiorgi, Dradi, Billi, Petriccione, Babini (28' st Maltoni), Sarti (28' st Baldini), Balaj Licka, Mancini (1' st Baietti), Frisari (38' st Nardini), Ghinassi (10' st Bezzi). A disposizione: Aversa, Bezzi, Pavaluta, Melandri, Castagnoli. All. Marcello Ottaviani

Under 17 Nazionali

Ravenna FC – Piacenza 2-1 (Tomasi, Cesprini)

Match ben controllato dal Ravenna FC che va a segno nel primo tempo al 30' con Tomasi dopo una bella azione corale, nel secondo tempo nonostante le numerose occasioni create il raddoppio non arriva grazie anche alle parate dell’ottimo portiere ospite. Il Piacenza che trova il pareggio direttamente su calcio di punizione. Quando sembra finita al 95' è Cesprini al termine del forcing finale a regalare meritatamente i 3 punti ai giallorossi

RAVENNA FC: Salvadori, Sulko (65′ Giordini), Stellacci (87′ Sintoni), Frati (65′ Minieri), Raccagni, Cesprini, Raparano, Fiorano, Sanchez (76′ Dalla Malva), Marra, Tommasi (76′ Neri). A disposizione: Gentile, Mari. All.: Stefano Cassani

Under 16 Nazionali

Riposo

Under 15 Nazionali

Ravenna FC – Piacenza 0-3

Partita giocata con buona intensità e attenzione da parte dei giallorossi. Avversari più cinici in area di rigore, concretizzando le tre opportunità avute e ad impedire al Ravenna FC di rendersi pericoloso. .Nel complesso partita comunque giocata con personalità e a tratti con buon possesso palla senza però riuscire ad essere incisivi.

RAVENNA FC: Basti, Bezzi (56′ Sabbadini), Montanari L. (67′ De Cesare), Vergani (Ravioli), Allushaj, Vittori, Ciani (56′ Iacchetta), Marangon (67′ Montanari N.), Andreani, Monti (56′ Maioli), Turchetti (67′ Gabelli). A disposizione: Filipponi. All.: Ivan Babini

Under 14 Nazionali

Pro Piacenza - Ravenna FC 0-1 (Costantini)

Ravenna FC che ha messo in campo grinta e determinazione, riuscendo a concretizzare solo a 10 dalla fine un vantaggio che per quanto espresso in campo è sembrato più che meritato.

RAVENNA FC: Miserocchi, Scicchitano (Carrozzo F. 17° st), Ravaglia, Carrozzo A., Siboni (Dottori 17° st), Trocchia, Vinci (Fomete 11° st), Simoni (Mboup 11° st), Pizzardi (Tampieri 1° st), Correnti (Calandrini 27° st), Angiolini (Costantini 1° st). (Billi, Padoan). Allenatore Alessandro Stefani

Under 13 Nazionali

SPAL - Ravenna FC – Carpi 1-0

Esordienti

Stuoie Lugo - Ravenna 4-6 (Andreoni 2, Mele 2, Comandini, Aut.)

Ravenna FC – Cral Mattei 13-0 (Casavecchia 4, Moscato 3, Manservisi 2, Livieri, Fusco, Andreana, Aut.)

FEMMINILE

Primavera

Ravenna FC – Cesena 0-7

Under 15 Nazionali

Riposo