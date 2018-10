Calcio, i risultati del weekend di Rfc Academy: la Beretti battuta dal Sassuolo

RFC Academy ha diffuso i risultati delle partite del weekend.

Beretti

Sassuolo - Ravenna FC 2-1 (Baietti)

La Beretti ha affrontato la partita con lo spirito richiesto da Mister Ottaviani, offrendo una buona prestazione che forse avrebbe meritato il pareggio. Sassuolo in vantaggio ma raggiunto da un rigore procurato e trasformato dallo stesso Baietti, il vantaggio dei padroni di casa arriva su piazzato.

Ravenna FC: Sangiorgi, Raccagni, Billi, Nardini (81' Frisari), Licka, Petriccione, Bezzi, Castagnoli (81' Ghinassi), Maltoni (69' Babini), Baietti, Balaj. A disp.; Catalano, Melandri, Mancini, Bernardini, Sansavini, Pavaluta. All.: Marcello Ottaviani.

Allievi Nazionali Under 17

Ravenna FC – L.R. Vicenza 1-1 (12’ st Dalla Malva)

Partita nel primo tempo giocata su ritmi alti anche se avara di occasioni, rompe gli equilibri portando in vantaggio il Ravenna, Cesprini di testa sugli sviluppi di un calcio. Nel secondo tempo l'Imolese spinge in cerca del pareggio. Proprio quando la partita si avvia alla conclusione è un calcio di rigore assegnato ai padroni di casa negli ultimi minuti a mettere in discussione il risultato, ma Salvatori riesce a deviare in maniera decisiva il tiro del n. 8 Burzi, rimanendo imbattuto e consegnando i 3 punti al Ravenna.

Ravenna FC: Salvatori, Rapanaro (39st Bellenghi), Stellacci, Fiorani, Raccagni (18st Sanchez), Cesprini, Minieri, Gordini (31st Neri), Dalla Malva (18st Sulko), Marra Rechichi (31st Polidori). A disp.: Gentile, Mari, Frati. All. Stefano Cassani

Giovanissimi Nazionali Under 15

Imolese - Ravenna FC 3-0

La squadra di Babini affronta alla pari un Imolese in palla e più strutturato fisicamente, nonostante un sostanziale equilibrio i padroni di casa sono più bravi dei giallorossi a sfruttare e capitalizzare le occasioni arrivate per errori della difesa.

Ravenna FC: Basti, Tesselli (62’ Maioli), Cianciulli, Boccali, Bezzi, Montanari N. (40’ Marangon), Vittori (50’ Turchetti), Monti (40’ Mazzavillani) , Sabbadini (64’ Ciani), Andreani (65’ Gabelli), De Cesari (40’ Irianni). A disp.: Filippono, Allushaj. All. Ivan Babini

Under 14 Nazionali

Ravenna FC – San Marino 6-0 (2 Passanisi , Correnti, Trocchia, Casadei , Fadilou)

I ragazzi di Stefani bissano il successo di domenica scorsa e strapazzano il San Marino, primo tempo concluso a reti bianche per poca attenzione sotto porta da parte dei giallorossi. Nel secondo tempo il risultato si sblocca subito ed il Ravenna riesce a concretizzare quanto prodotto a livello di gioco.

Ravenna FC: Billi, Scicchitano (18st Cerelli), Ravaglia, Calandrini (18st Angiolini), Siboni (1st Fadilou), Trocchia (11st Valvassori) , Casadei, Tampieri (1st Passanisi), Vinci (1st Dottori), Correnti (11st Padoan), Simoni. A disp.: Fenati, Carrozzo F. All. Alessandro Stefani

Under 13 Nazionali

Ravenna FC – Imolese 2-2 (Mazzotti, Cazzola)

Esordienti 2007

Virtus Faenza - Ravenna FC 7-2 (Di Vincenzo, Sciarra)

Esordienti 2008

Ravenna FC – Mezzano 7-2 (Casavecchia 4, Moscato 3)

Pulcini Ravenna

FC – Del Duca 1-4 (Fusco)