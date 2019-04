Calcio, i risultati del weekend di Rfc Academy: vittoria di prestigio per la Beretti

Rfc Academy ha diffuso i risultati delle partite del weekend.

Beretti: Ravenna FC – LR Vicenza 2-1 (Bezzi, Castagnoli)

Ottima prestazione per la Beretti che contro la terza in classifica porta a casa una vittoria di prestigio. L’11 di Ottaviani chiude in vantaggio di due reti la prima frazione di gioco. Nella ripresa gli ospiti accorciano le distanze e spingono, ma l’attenta difesa giallorossa blinda il risultato.

RAVENNA FC: Sangiorgi, Storari, Dradi, Petriccione, Maltoni, Sarti (31st Stellacci), Bezzi, Castagnoli (40st Vicentini), Balaj, Pavaluta (7st Sanchez), Ghinassi. A disposizione: Aversa, Sansavini, Nardini, Bernardini, Catani. All. Marcello Ottaviani

Under 17: Rimini - Ravenna FC 3-0

L’under 17 cede nettamente nel derby contro il Rimini e si allontana definitivamente dalla lotta playoff, decisivo l’1-2 dei padroni di casa che realizzano due reti tra il sesto e l’ottavo del primo tempo, incanalando la partita su un binario impossibile da invertire per i ragazzi di Cassani.

RAVENNA FC: Salvatori, Rapanaro, Bolognesi (1st Sulko), Gordini, Raccagni, Cesprini, Rechichi, Fiorani (40st Frati), Sintoni (1st Sanchez), Marra, Tomasi (30st Minieri). A disposizione: Gentile, Neri, Mari, Caprino, Mascanzoni. All. Stefano Cassani

Under 16: riposo

Under 15: Rimini - Ravenna FC 2-1 (Andreani)

Anche la Under 15 giallorossa è costretta a tornare da Rimini a bocca asciutta, dopo l’iniziale vantaggio firmato dal solito Andreani, i padroni di casa sono bravi a trovare rapidamente il pareggio e passare in vantaggio nella ripresa. Vano il forcing finale giallorosso

RAVENNA FC: Basti, Tesselli (52’ Alluilshaj), Cianciulli (52’ Montanari L.), Boccali, Bezzi, Mazzavillani (69’ Montanari N.), Caniato, Vittori (69’ Sabbadini), Turchetti (69’ Irianni), Andreani, Gabelli (52’ De Cesare). A disp.: Filipponi, Marangon, Monti. All. Ivan Babini

Under 14: Bologna – Ravenna FC 6-0

Ravenna FC: Billi, Scicchitano, Calandrini 20st Carrozzo A.), Siboni (10st Dottori), Trocchia (15st Civinelli), Costantini, Passanisi (1st Tampieri), Pizzardi (10st Cerelli), Correnti, Casadei (1st Simoni), Miserocchi (1st Angiolini). All. Alessandro Stefani

Under 13: Bologna – Ravenna FC 3-1 (Fiori)