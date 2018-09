Calcio, i risultati delle partite del weekend del Ravenna Football Academy

Allievi Nazionali

Vis Pesaro – Ravenna FC 3-0

La squadra allenata da Cassani parte bene e sfiora il goal a più riprese nel primo tempo, fermata in due occasioni solo dalla sfortuna, colpiti un palo ed una traversa. Nella ripresa la squadra di casa alza la pressione e capitalizza al massimo due errori individuali per portarsi in doppio vantaggio. In contropiede la terza rete che punisce eccessivamente i giallorossi proiettati in avanti in cerca della rete che avrebbe riaperto il match.

Ravenna FC: Salvatori, Sulko (4’st Rapanaro), Stellacci (40’st Bellenghi), Fiorani, Raccagni, Cesprini, Gordini (13’st Dalla Malva), Marra (40’st Neri), Sanchez (13’st Tomasi), Frati (4’st Minieri), Polidori. A disp. Gentile. All. Cassani

Giovanissimi Nazionali

Vis Pesaro – Ravenna FC 1-4 (21’pt Sabbadini (r), 1’st Sabbadini, 28’st Cianciulli, 22’st Iriani)

Ottimo esordio per mister Babini ed i suoi ragazzi che passano in svantaggio, ma trovano la forza prima di pareggiare i conti nel primo tempo, poi trovare tre reti nella ripresa. Partita equilibrata con i giallorossi più efficaci in zona goal, che avrebbero potuto ulteriormente allargare il risultato.

Ravenna FC: Basti, Maioli (20’st Tesselli), Montanari (10’st Cianciulli), Boccali, Bezzi (15’st Allushaj), Marangon, Ciani (10’st Montanari), Mazzavillani (15’st Turchetti), Sabbadini (20’st Iriani), Andreani, Vittori (20’st Iacchetta). A disp. Filipponi All. Babini

Under14 Regionali

Ravenna FC – Spal 0-3

Partita ad alto ritmo nel derby contro i ferraresi, un primo tempo equilibrato spezzato dalla marcatura ospite dopo una grande occasione non sfruttata dai giallorossi. Nella ripresa nonostante una buona prova dei ragazzi di Stefani la Spal trova altre due marcature.

Ravenna FC: Miserocchi, Scicchitano (52’ Cerelli), Ravaglia (57’ Civinelli), Calandrini (36’ Carrozzo), Siboni, Trocchia, Angiolini (40’ Costantini), Casadei, Pizzardi (36’ Simoni), Correnti, Fomete (48’ Fadilou). A disp. Billi, Dottori, Padoan. All. Stefani

Under13 Nazionali

Santarcangelo – Ravenna FC 0-1 (Montuschi)

Santarcangelo parte decisamente meglio con il portiere giallorosso impegnato in ottime parate. Nel secondo e terzo tempo il Ravenna prende in mano il pallino del gioco e trova il vantaggio con Montuschi, brivido finale su una conclusione dei galletti deviata sulla traversa dal portiere ravennate.