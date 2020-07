Calcio, il Classe non alza bandiera bianca: "Continueremo ad operare anche in futuro"

L'Usd Classe ha come obiettivo "quello di garantire la continuità sportiva permettendo ai suoi tesserati di riprendere regolarmente l’attività nella prossima stagione ’20/21, naturalmente nella piena osservanza dei protocolli in vigore e disposizioni FIGC, e di allenarsi in una struttura organizzata, avvalendosi come sempre di uno staff qualificato ed appassionato".

E' quanto viene riportato in una nota, nella quale si specifica che "in questi anni tutte le azioni, le scelte e gli investimenti sono stati intrapresi nell’ottica di migliorare l’impianto e la preparazione dello staff, con l’unico fine di permettere ai nostri bambini e ragazzi (che in alcune annate hanno superato le 300 unità) di giocare a calcio crescendo nel rispetto dell’avversario, del compagno e dell’ambiente che ci circonda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'Usd Classe assicura che "continuerà ad operare anche in futuro, forte dell’ingresso in società di nuove giovani figure e certa del supporto delle famiglie, della comunità e delle imprese locali".