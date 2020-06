Calcio, il destino del Ravenna si deciderà ai playout

Si è da poco concluso il consiglio federale della Figc che ha approvato le proposte del presidente Gabriele Gravina (18 a favore, 3 contrari) in caso di nuovo stop al campionato: se la stagione non potrà terminare regolarmente, ci si avvarrà di playoff e playout in serie A e serie B. Per ciò che concerne la serie C, il consiglio ha deciso di riprendere il campionato disputando unicamente playoff e playout in gara secca.

Promosse in B, dunque, Monza, Vicenza e Reggina, le prime classificate dei tre gironi, mentre retrocedono in serie D le ultime dei tre gironi, Gozzano, Rimini e Rieti. Per quanto riguarda il Ravenna, i giallorossi si giocheranno il tutto e per tutto ai playout in una sfida da dentro o fuori con il Fano.

Alessandro Capucci è il nuovo responsabile sanitario del Ravenna

Il Ravenna Fc ha affidato l’incarico di responsabile sanitario ad Alessandro Capucci. La società ha accolto le dimissioni di Franco Cavaliere cui va il più sentito ringraziamento per il prezioso lavoro svolto in questi anni di collaborazione. Contestualmente ha affidato ad Alessandro Capucci il ruolo di responsabile sanitario del club giallorosso. Originario di Faenza, Capucci è professore ordinario di malattie cardiovascolari, ha ricoperto per molti anni il ruolo di direttore della Clinica di Cardiologia dell’ospedale Le Torrette di Ancona, oltre ad essere stato dal 2008 al 2019 direttore della scuola di specialità delle malattie cardiovascolari presso l’Università Politecnica delle Marche. In aggiunta a quella in malattie cardiovascolari ha conseguito due ulteriori specializzazioni in medicina interna e medicina dello sport. A Capucci, che è già da oggi operativo nel seguire la squadra da questo momento delicato, va il benvenuto nella famiglia giallorossa e un augurio di buon lavoro.