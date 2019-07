Calcio, il faentino Mattia Spada per la prima volta in biancoazzurro

Mattia Spada è l’ultimo inserimento nel reparto difensivo del Faenza calcio. Ventidue anni, difensore centrale, ma all’occorrenza anche esterno, Spada è un giocatore tecnicamente e tatticamente preparato, efficace colpitore di testa e dotato di un buon destro. Pur essendo manfredo doc, non aveva mai vestito fino ad oggi la maglia biancoazzurra.

Nato a Faenza il 15 marzo 1997, originario della frazione di Pieve Cesato, è cresciuto nel settore giovanile della Virtus, dalla categoria Pulcini agli Allievi, con maestri di calcio come Giovanni Ragazzini, per essere poi tesserato dal Fossolo. Un breve temporaneo passaggio prima di essere trasferito al Russi e quindi al Reda, sempre in Promozione. Dopo la decisione, per motivi di lavoro, di diminuire la frequenza degli allenamenti e di indossare la maglia del Fossolo in Seconda Categoria, è risalito in Prima ritornando alla Virtus Faenza dove ha disputato un ottimo campionato per continuità e qualità di gioco espresso, distinguendosi in un reparto difensivo molto solido. Da qui la chiamata del Faenza calcio e la sfida di giocare di nuovo in Promozione.

“Sono felice di poter indossare la maglia della squadra della mia città - dice Spada - Società blasonata che ha più di 100 anni di storia. Ritrovo diversi giocatori che ho incontrato a livello giovanile come Missiroli, i fratelli Franceschini, Albonetti, Tassinari e Ravagli che sicuramente faciliteranno il mio inserimento nel gruppo. Il mister Alessandro Moregola ha le idee chiare e dovremo dare il massimo per seguirlo”.

La società biancoazzurra ha grande fiducia nel giovane difensore come conferma il direttore sportivo Nicola Cavina che afferma: “Ho visto in Mattia grandi motivazioni. Da un paio di anni è lontano da questa categoria, ma ha doti fisiche e tecniche importanti. Sono convinto che possa dare un rilevante contributo alla squadra”.

