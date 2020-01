Calcio, il Faenza apre il 2020 contro l'Igea Marina-Bellaria

Dopo tre settimane torna il campionato di Promozione girone D e riparte con la prima giornata del girone di ritorno. Il Faenza calcio domenica 12 gennaio (ore 14.30 al “Neri”), con l’Igea Marina Bellaria 1956 allenato dall’ex calciatore di serie A e della Nazionale azzurra, Luca Fusi cerca di dare continuità alla serie di vittorie consecutive ottenute da fine novembre.

Alla ripresa della preparazione dopo la pausa natalizia, il Faenza di mister Alessandro Moregola ha battuto 4-0 con il Cava Forlì e poi ha pareggiato con il Massa Lombarda 1-1, risultato firmato dai gol del manfredo Chiarini e dall’ex Maiorano. I due match hanno confermato il buon momento e lo stato di forma della squadra.

Ora l’esame con l’Igea Marina Bellaria 1956, squadra che al termine del girone di andata, precede il Faenza nella speciale graduatoria del girone D di Promozione ideata dalla F.I.G.C. per la valorizzazione dei giovani. Rispetto alla gara di andata che terminò 2-2 con le doppiette del faentino Selleri (passato al Felsina) e di Facondini, hanno lasciato la società Caporali (al Ribelle Del Duca in Eccellenza), Perazzini al Gambettola, Veneruso e Cuni scesi in Prima e Seconda categoria, mentre è arrivato Elia Foschi dal Cervia. Ad arbitrare il match sarà il signor Gianluca Andreoli della sezione di Bologna, coadiuvato dai guardalinee Gian Marco Verdone della sezione di Imola e Femija Asani di Forlì.