Calcio, il Faenza fa poker: quarta vittoria consecutiva a Gambettola

Il Faenza centra il successo a Gambettola e ora è in piena zona playoff a un punto dal secondo posto. La squadra biancoazzurra è andata in vantaggio al 12’ del primo tempo quando Chiarini servito con tempismo da Missiroli, si inserisce in profondità bruciando i difensori, coglie il rimbalzo della sfera e anticipa il portiere Dall’Ara in uscita frustando la palla di testa per confezionare un preciso pallonetto appena entrato in area. A nulla serve il disperato tentativo del capitano del Gambettola di salvare sulla linea. 0-1 La squadra manfreda controlla e gestisce senza affanni fino al 36’ quando con un gran tiro da fuori area Lelli manda il pallone all’incrocio dei pali. 1-1

Nel secondo tempo le due avversarie si fronteggiano con attenzione e non ci sono particolari episodi. Poi è il Faenza a prendere il predominio e a spingere con decisione nonostante l’assenza di punte per l’uscita anche di Pioppo dopo Chiarini. E’ però il Gambettola a costruire una ghiotta opportunità per il neo entrato Perazzini che viene messo solo davanti a Ravagli, ma si fa ipnotizzare dal portiere manfredo che lo ferma con bravura. Passano pochi minuti e il Faenza torna in vantaggio: è il 37’ quando con una lunga e articolata azione manovrata al limite dell’area alla fine Errani appoggia a Giacomo Lanzoni che smista per capitan Missiroli, bravissimo a trovare lo spiraglio giusto con un rasoterra incrociato. 1-2

Con questo prezioso successo il Faenza si consolida al terzo posto con Torconca e San Pietro in Vincoli scavalcando lo Sparta Castel Bolognese, a un punto dal Pietracuta e a sette dalla capolista Russi. Domenica 22 dicembre (ore 14.30) al “Bruno Neri” ultima partita del girone d’andata e dell’anno con il Due Emme di Mercato Saraceno. L’obiettivo è chiudere con un altro risultato positivo prima della pausa che si protrarrà fino al 12 gennaio.

Faenza-Gambettola 2-1

Gambettola: Dall’Ara, Lelli, Zamagna (5’ st Perazzini), Tramonti, Merloni, Corbara, Rigoni, Brigliadori, Mordenti, Limouni, Ambrosini. A disp. Figliuzzi, Gessi, Foschi, Ercolani, Molari. All. Angeli

Faenza: Ravagli, F. Lanzoni, Venturelli (27’ st A. Albonetti), Gabrielli, Conti, Ferraresi, Bertoni, Missiroli, Pioppo (10’ st Errani), P. Lanzoni (27’ st Ragazzini), Chiarini (30’ pt G. Lanzoni). A disp. Tassinari, N. Albonetti, Franceschini, A.Galatanu, M.Galatanu. All. Moregola

Reti: 12’ pt. Chiarini, 36’pt Lelli, 37’ st. Missiroli

Arbitro: Stanzani di Bologna - assistenti: Gallo di Imola e Corazza di Bologna

Ammoniti: Merloni, Lelli, Chiarini, Bertoni, G. Lanzoni