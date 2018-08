Calcio, il Faenza scende in campo: due partite con il Conselice e Osteria Grande

Arriva il primo di due triangolari per testare la condizione dall’inizio della preparazione per il Faenza calcio che scende in campo sabato per affrontare prima (ore 19.45) l’Osteria Grande, e poi (ore 20.30) i padroni di casa del Conselice in gare da 45 minuti. La squadra biancoazzurra di mister Assirelli è reduce dal pareggio 3-3 con il Castel Bolognese, compagine di Promozione, in una gara ricca di reti. Per i rossoblù del Castel Bolognese, sono andati a segno Piticchi, Valli e Dall’Oppio, mentre per il Faenza doppietta di Tosi e gran gol dalla distanza di Gardenghi.

Il Faenza ha risentito dei carichi di lavoro della preparazione ed è apparso appesantito in alcuni momenti, ma ha disputato una buona prova dal punto di vista offensivo, con l’attaccante Tosi, uno dei nuovi arrivati, che inizia ad integrarsi bene con i compagni di reparto. Dice l’allenatore Fulvio Assirelli: “Comincia ad esserci intesa a livello offensivo, ma occorre continuare a migliorarsi. I giocatori stanno lavorando molto in allenamento per raggiungere la migliore condizione per l’inizio del campionato ”. Mercoledì il Faenza sarà impegnato ancora in un triangolare con Mezzolara (serie D, dell’ex Grazhdani) e Massa Lombarda (Eccellenza) a Sesto Imolese prima del debutto in Coppa Italia che sarà una settimana più tardi con la perdente della prima partita del gironcino composto anche da Castrocaro e Diegaro.