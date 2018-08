Calcio, il Faenza scende in campo per la Coppa Italia d'Eccellenza

Conclusa la prima parte della preparazione precampionato, anche il Faenza calcio scende in campo per la seconda giornata della prima fase (gironi da 3 squadre) della Coppa Italia di Eccellenza. Il primo incontro del girone M, giocato domenica, ha visto il Diegaro imporsi 2-0 a Castrocaro e sarà quindi questa ultima squadra a giocare mercoledì 29 agosto (ore 20.30) in trasferta allo stadio “Bruno Neri” di Faenza. E’ una novità rispetto agli ultimi anni in cui la compagine manfreda era dovuta emigrare per la prima gara di Coppa Italia per le condizioni del terreno di gioco che ora appaiono già buone. Il Faenza affronterà il Castrocaro con numerose incognite e la probabile assenza di alcuni titolari colpiti da un virus intestinale nei giorni scorsi e quindi non al meglio, oltre ad altri elementi reduci da lievi infortuni e quindi da valutare, senza prendere rischi in vista dell’esordio in campionato.

“Sono soddisfatto della fase di preparazione e delle indicazioni scaturite dalle partite amichevoli - dice il mister Fulvio Assirelli – Ora arriva la prova delle gare ufficiali con punti in palio e quindi cresce il livello. In Coppa troviamo due squadre attrezzate che penso potranno fare bene in campionato dove poi le ritroveremo. Siamo fiduciosi in una buona stagione. Sta a noi cercare nuove soluzioni tecniche e tattiche per raggiungere il nostro obiettivo che è di migliorarci nel gioco e nella posizione in classifica”.

Il campionato prenderà il via domenica 2 settembre ed il Faenza sarà impegnato a Bologna sul campo del temibile Corticella. Per chi vorrà seguire allo stadio “Bruno Neri” la nuova stagione biancoazzurra assistendo alle partite casalinghe, è possibile sottoscrivere l’abbonamento. Informazioni centro sportivo San Rocco.