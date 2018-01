Calcio, il Faventia ancora in corsa per i playoff

Non è poi così amaro il 2018 del Faventia. Nonostante le due sconfitte consecutive subìte a Perugia lo scorso 6 gennaio e al Palacattani sabato pomeriggio, il Faventia resta lontano dalla zona playoff di appena un punto, anche e soprattutto grazie ai risultati favorevoli di Lucrezia e Cus Ancona. Certo è che lo 0-7 casalingo inflitto nel weekend dai marchigiani del Futsal Cobà brucia eccome.

“Credo che per il Faventia sia stata una giornata no - ha commentato il presidente del Cobà Manlio De Robertis - ci siamo trovati di fronte una squadra contratta diversamente da quella che era scesa in campo a Fermo e ci aveva sconfitto all’andata. Per conto nostro non posso che complimentarmi con il nostro nuovo allenatore Leonardo Campifioriti per come ha guidato la squadra alla vittoria contro il Faventia”. Anche i manfredi, per bocca di Samuele Barbieri tornato in campo dopo due lunghi mesi di stop, si complimentano con il Cobà per la vittoria ammettendo però di aver sbagliato troppo soprattutto a non finalizzare le occasioni create: “E’ stata una partita che il Cobà ha meritato di vincere - ha sottolineato il laterale imolese - noi abbiamo invece commesso tanti errori contro una squadra che ha un organico importante e che ha concesso poco e niente. Non siamo stati cinici sotto porta e non eravamo sufficientemente concentrati ma è anche vero che se non fossimo andati subito in svantaggio forse staremmo parlando di un’altra partita. Dispiace per il risultato e per non essere riusciti a fare gol, in questo senso è mancato il supporto di Lorenzo Lesce”. Ed infatti il grande assente della partita è stato proprio il bomber di Faenza che, pur essendo acciaccato, aveva provato un recupero lampo. Recupero che però non era andato a buon fine poiché proprio durante il riscaldamento prepartita il giocatore aveva dato forfait. Adesso il Faventia osserverà il turno di riposo previsto dal campionato e tornerà a giocare il prossimo 3 febbraio nuovamente in casa contro il Cus Ancona. “Queste due settimane di pausa - conclude Barbieri - ci serviranno per ricaricare le batterie fisicamente e mentalmente. Dobbiamo lavorare sodo per arrivare concentrati alla prossima partita, non ci sono scuse”.