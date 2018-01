Calcio, il Faventia è l'unica ad aver battuto il Cobà: sabato il ritorno

Non ci sarà nulla di facile per il Faventia di Massimiliano Castellani, che nel pomeriggio di sabato alle 15 affronterà tra le mura amiche del Palacattani l’ostico Futsal Cobà guidato da mister Campofioriti, subentrato a stagione in corso al “vate” Osimani. La formazione marchigiana arriverà in Romagna ben determinata a proseguire la propria personalissima rincorsa alla vetta della classifica e quindi alla Tenax. Salvo qualche piccolo imprevisto. la squadra di Porto San Giorgio è finora sempre andata a punti e infatti, indipendentemente dalla guida tecnica o dal campo di gioco, il Cobà non perde in campionato dal 14 ottobre scorso, anzi, ha perso solo una partita in campionato, proprio contro il Faventia alla seconda giornata d’andata.

Il mattatore di quella partita fu Andrea Caria che, salvo un miracoloso recupero last minute, questa volta non sarà in campo contro il Cobà. Probabile invece il ritorno sul parquet di Samuele Barbieri, a distanza di due mesi dall’ultima partita giocata e di Marco Cavina, che prima della sosta aveva scontato un turno di squalifica. Tra i recuperati dovrebbe esserci anche Matteo Conti, che però sarà valutato durante l’allenamento di rifinitura. In attesa di dissipare ogni dubbio scaldano i motori anche Jacopo Tronconi e il giovane Roger Bequiri, estremo difensore dell’Under19 manfreda. Chi sicuramente prenderà parte alla gara è il nuovo acquisto spagnolo Borja Milan, già andato in gol contro il Perugia alla prima giornata di ritorno e pronto all’esordio stagionale di fronte alla tifoseria faentina.

“Sono contento di essere qui e non vedo l’ora di debuttare con la maglia del Faventia in un palazzetto così caldo e importante - evidenzia il giocatore alla vigilia della gara - Bisognerà mantenere alta l’attenzione perché il Cobà è una squadra forte e organizzata e sarà una partita difficile. Noi ci siamo allenati bene in settimana e siamo pronti per questa sfida”. La settimana prossima il Faventia osserverà un altro turno di riposo, questa volta imposto dal calendario di Serie B, il che probabilmente costituirà un’altra buona motivazione per provare a conquistare i tre punti.