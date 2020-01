Calcio, il giallorosso Niccolò Ricchi in prestito alla Cavese

Il Ravenna Fc mercoledì, in accordo con l’Empoli, ha definito il trasferimento temporaneo del giocatore Niccolò Ricchi alla Cavese fino al termine della stagione. La società ravennate ringrazia Niccolò per l’impegno dimostrato in questi mesi in giallorosso e gli augura un in bocca al lupo per il proseguimento della carriera.