Calcio, il nuovo centravanti Magrassi presenta la "carta di credito dei leoni"

La presentazione del centravanti di Ravenna Fc, Andrea Magrassi, ha fatto da cornice al lancio della carta di credito ricaricabile ideata dal club giallorosso in collaborazione con l’istituto bancario Bper. Una card che si presenta con una grafica che incarna colori e simboli della città.

"Grazie alla collaborazione e all’intervento di Bper siamo riusciti a realizzare questa card sui cui lavoravamo da un po’ di tempo - commenta il presidente di Ravenna Fc Alessandro Brunelli - Speriamo di potere entrare sempre di più nel cuore e nelle abitudini dei ravennati. E’ un prodotto che rientra nel progetto fidelity card e sarà offerto a titolo completamente gratuito agli abbonati permettendo loro di usufruire agevolmente delle varie convenzioni che stiamo attivando con gli esercenti del territorio”. Utilizzando questa card come strumento di pagamento, infatti, sarà possibile ottenere degli sconti in ristoranti, negozi, strutture sanitarie, attività commerciali che si stanno convenzionando con la società, nell’ottica di offrire sempre più vantaggi ai tifosi che credono nel progetto giallorosso.

Per la Banca Popolare dell’Emilia Romagna è intervenuto Claudio Aguzzoni, Area Manager per Ravenna: “Abbiamo aderito con piacere a questa iniziativa condivisa con la società di stampare un congruo numero di card del Ravenna Football Club, è una carta che permetterà a tutti i possessori di potere essere utilizzata a tutti gli effetti come un conto corrente, è possibile utilizzarla tranquillamente con la nostra app di home banking ed è completamente gratuita. La grafica con la simbologia del leone è un chiaro segnale di forza e di incitamento alla squadra”. Per potere ottenere la card basterà recarsi alla segreteria dello stadio a compilare il modulo di richiesta, in seguito i tifosi saranno contattati direttamente da Bper per la consegna.