Calcio, il nuovo Ravenna si presenta alla città: la rosa completa

Bagno di folla e di tifosi martedì sera, in Darsena Pop Up, per la presentazione ufficiale della nuova rosa del Ravenna. Sul palco, prima degli uomini di Luciano Foschi che disputeranno il prossimo campionato di serie C, hanno sfilato le formazioni del settore giovanile e del Ravenna Woman.

La rosa

1 Spurio

2 Eleuteri

3 Barzaghi

4 Boccaccni

5 Pellizzari

6 Maleh

7 Galuppini

8 Martorelli

9 Nocciolini

10 Selleri

11 Magrassi

12 Sangiorgi

13 Lelj

14 Bresciani

15 Ronchi

16 Scatozza

18 Raffini

19 Siani

20 Sabba

21 Trovade

22 Venturi

23 Jidayi

27 Papa