Calcio, il Ravenna atteso del match contro la Reggiana

Fosse iniziato il campionato sei giornate fa, il ritrovato derby emiliano-romagnolo tra Ravenna e Reggiana (13 i precedenti di campionato in terra ravennate, l’ultimo nella stagione 2010/11), in programma domani al Benelli alle ore 18.30, sarebbe una sfida al vertice. La classifica delle ultime sei giornate dice, infatti, che il Ravenna è in testa con 15 punti e la Reggiana è terza, insieme al Mestre, con 11. In mezzo la Sambenedettese, con 14 punti, unica ad avere fermato in questo arco di tempo i giallorossi. Un crescendo, quello di Lelj e compagni, vertiginoso e sontuoso, che li ha portati, in poco più di un mese, ad allontanarsi dalla zona playout, ipotecando in modo decisivo la salvezza, e a sognare addirittura i playoff.



“I numeri dell’ultimo periodo sono belli – ammette l’allenatore del Ravenna, Mauro Antonioli - e sono la conferma di quanto i ragazzi siano riusciti a crescere, con il loro assiduo lavoro, però non c’è alcuna tabella per i playoff e nello spogliatoio non abbiamo affrontato l’argomento perché l’obiettivo della salvezza non è ancora raggiunto matematicamente. Certo, siamo molto avanti ma non ancora al sicuro quindi è giusto restare concentrati sul nostro vero obiettivo stagionale”.



C’è comunque la situazione ideale per il Ravenna per giocare questa partita con la massima serenità e con grande entusiasmo, facendosi magari trasportare da un pubblico che si preannuncia da grandi occasioni. “Sarà una partita bellissima, che avrà una bella cornice di pubblico – aggiunge il mister giallorosso – e ci aspettiamo che i nostri tifosi rispondano alla grande, come hanno fatto anche l’annata scorsa in occasione delle sfide più importanti dell’annata. Abbiamo sempre potuto contare sul nostro pubblico e so che sarà così anche domani”.



La Reggiana, al momento terza, è l’ultimo ostacolo di alta classifica sulla strada della truppa di Antonioli, una squadra che, dall’arrivo di Eberini sulla panchina, è diventata quasi infermabile in casa, vista la serie aperta di 10 vittorie di fila, ma continua a confermarsi più malleabile fuori casa, dove ha raccolto solo due successi (come il Fano: solo il Teramo ha vinto meno). L’allenatore del Ravenna tiene alta l’attenzione e la tensione. “Affrontiamo quella che per me è la squadra più forte del girone, per organico, qualità dei giocatori, forza e capacità di giocare; non avesse avuto quella brutta partenza, la Reggiana contenderebbe adesso al Padova il primato e la promozione diretta. Sarà una partita bellissima e stimolante da giocare e dovremo sicuramente mettere quel qualcosa in più per provare a conquistare un altro risultato positivo”.