Calcio, il Ravenna Fc avvia il progetto di educazione alimentare '#MyFoodball'

Nell’ambito della partnership siglata nella scorsa stagione tra Ravenna FC e Aspiag Service (la concessionaria Despar per il Triveneto e l’Emilia Romagna) è stato avviato un importante progetto educativo denominato "#MyFoodball". Il progetto, che ha come obiettivo la formazione sulla corretta e sana alimentazione, si articolerà in due fasi: nella prima verrà coinvolto il settore giovanile giallorosso e nella seconda tutta la community che segue il Ravenna Fc e Despar. Nella fase legata alla RFC Academy i ragazzi del settore giovanile potranno beneficiare delle lezioni di uno chef professionista, Stefano Polato, già collaboratore anche dell’Agenzia Spaziale Europea, che gli insegnerà come prendere cura della propria salute attraverso l’alimentazione e di conseguenza migliorare la performance sportiva. Nella seconda fase tramite un contest sui propri canali social il club giallorosso coinvolgerà i propri fan nello scoprire i valori della buona alimentazione declinata secondo i dettami dello chef e i prodotti marchiati Despar.