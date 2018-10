Calcio, il Ravenna impegnato sul difficile campo della Fermana

La strada per Fermo è ben nota ai giallorossi che negli ultimi tre anni hanno giocato più volte al Recchioni, a partire dalla bella esperienza della poule scudetto di serie D nell’anno della promozione, fino alla scorsa stagione conclusasi a reti involate, ma con il Ravenna padrone del campo. Quasi 10 mesi dopo la squadra giallorossa è chiamata a proseguire nel suo cammino di crescita sul campo insidioso di una Fermana che ha sfruttato proprio la vittoria del Ravenna contro il Monza per conquistare la vetta della classifica.



I canarini in questo inizio di campionato sono stati estremamente cinici e concreti, conquistando ben 3 vittorie su 4 gare, senza mai subire reti. Flavio Destro al terzo anno sulla panchina fermana può contare su una rosa che ha visto numerose conferme rispetto alla scorsa stagione, partendo da capitan Comotto, fino ad arrivare a Lupoli, ed alcuni innesti di valore come il centrale Scrosta o il centrocampista Giandonato ex compagno di squadra di Bresciani con cui ha vinto il campionato lo scorso anno a Livorno.



Mister Foschi dal canto suo sa che il Ravenna dovrà affrontare la partita con la massima attenzione possibile: “Domenica siamo stati bravi ad abbinare alla prestazione il risultato, ma una gara non vuol dire nulla, dobbiamo dare continuità. Ogni partita deve essere stimolante, andiamo a giocare su un campo difficile, con una squadra che non è prima in classifica per caso, i punti fatti sono stati tutti meritati. Mi aspetto una partita molto combattuta, contro una squadra che corre molto. Forse non sarà una partita bellissima, dobbiamo essere in grado di vincere più contrasti possibile e portare l’incontro dalla nostra parte.”