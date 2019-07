Calcio, il Ravenna ingaggia il centravanti Szymon Fyda

Giovedì il Ravenna Fc ha concluso l’accordo per il tesseramento fino al termine della stagione del giocatore Szymon Fyda. L’attaccante classe 1996 proviene da una stagione estremamente prolifica alla Copparese dove ha realizzato 26 goal in 25 presenze. “E’ sempre stato il mio sogno potere debuttare nei professionisti - commenta il centravanti di origine polacca - Ringrazio il Ravenna per questa opportunità e farò il mio meglio per onorare questa maglia prestigiosa. Sono un attaccante completo con un buon tempo di inserimento e visione di gioco. Ho iniziato a giocare a centrocampo, ma negli ultimi anni, una volta spostato in attacco, ho trovato il mio habitat naturale e la via del goal con continuità".