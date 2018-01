Calcio, il Ravenna rafforza il centrocampo: Maleh già pronto per la Triestina

Il Ravenna rafforza il suo centrocampo. Dal Cesena è arrivato con la formula del prestito fino al 30 giugno Youssef Maleh. Il neo giallorosso, che ha scelto la maglia numero 30, ha svolto l’intero allenamento con la squadra e sarà a disposizione del tecnico Antonioli già per la partita in programma sabato al Nereo Rocco contro la Triestina in programma alle 18.30.