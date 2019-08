Calcio, il Ravenna sconfigge la Nazionale di San Marino

Vigilia di Ferragosto in campo per la Nazionale di San Marino, che presso l’impianto sportivo di Lido Adriano ha affrontato in amichevole il Ravenna di Luciano Foschi. I padroni di casa prendono le redini dell’incontro in mano dopo il quarto d’ora, quando aumentano progressivamente la pressione sulla terza linea sammarinese. Così I giallorossi passano a condurre nel punteggio non senza un pizzico di fortuna. Il Ravenna viene premiato per il predominio territoriale confermato nel proseguo della frazione che non regala però altri spunti tecnici di rilievo. Più frizzante l’avvio di ripresa, dove i giallorossi - rivoluzionati per nove undicesimi - rischiano grosso sull’errore di Nigretti, pressato da Bernardi: il neo attaccante del Domagnano ruba palla al limite, salvo venire murato dall’uscita disperata di Cincilla. Nella metà campo opposta il Ravenna ha due buone opportunità per raddoppiare con Mancini e Frisari; il primo calcia di poco a lato dal limite, mentre il secondo mastica un pallone d’oro servitogli da Bezzi sprecando da due passi. Mancini ha poi un’ulteriore occasione all’ora di gioco, quando una bella combinazione volante sulla sinistra lo porta a calciare al volo col mancino: la conclusione, deviata, si impenna tagliando fuori Benedettini che può solo osservare la traiettoria sfiorare il palo e terminare in corner. Il trequartista è decisamente il più attivo ed ispirato nel secondo tempo dei romagnoli, tanto da riprovarci al 72’ con un coraggioso e spettacolare sinistro al volo da 25 metri che termina di poco alto sulla traversale. Nel quarto d’ora finale torna a farsi pericoloso San Marino con il colpo di testa di Bernardi, che anticipa tutti su corner ma spedisce a lato, e col pallone intercettato sui venti metri da David Tomassini che va ad infrangersi sulla copertura di Maltoni e l’uscita di Cincilla. Sono gli ultimi sprazzi di un’amichevole che si conclude col successo di misura del Ravenna.

Ravenna - Nazionale di San Marino 1-0

RAVENNA [3-5-2] Cincilla; Ronchi (dal 46’ Nigretti), Jidayi (dal 46’ Maltoni), Sirri (dal 46’ Purro); Grassini, Fiorani (dal 46’ D’Eramo), Martorelli (dal 46’ Mancini), Selleri (dal 46’ Mustacciolo), Ricchi; Raffini (dal 46’ Bezzi), Fyda (dal 46’ Frisari). A disposizione: Spurio, Purro, Pellizzari. Allenatore: Luciano Foschi

SAN MARINO [4-5-1] S. Benedettini; Ma. Battistini (dal 46’ D’Addario), Brolli (dal 60’ Cevoli), Cevoli (dal 46’ Censoni), Grandoni (dal 46’ Bernardi); Hirsch (dal 60’ Zafferani), Lunadei (dal 60’ Tamagnini), Giardi (dal 67’ A. Golinucci), A. Golinucci (dal 46’ Zonzini), Palazzi (dal 67’ Grandoni); Angelini (dal 60’ Tomassini). A disposizione: Zavoli. allenatore: Franco Varrella Marcatori: 23’ Fyda